В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-10T17:38:04+03:00

В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли более 30 человек Фото: REUTERS

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Во вторник, 10 сентября, в результате давки во время мусульманского праздника в иракском городе Кербеле по меньшей мере 31 человек погибли, более ста пострадали.

Как сообщает телеканал Al Arabiya обрушилась части пешеходного перехода, на которой столпилось много людей. Однако заместитель директора гражданской обороны Ирака Мухсен Казем опроверг эту информацию. Он заявил, что причиной стало большое количества паломников.

Министерство здравоохранения Ирака на данный момент подтвердило гибель 16 человек.

«Шестнадцать человек погибли, 75 ранены в результате давки и удушения во время выполнения религиозных ритуалов в Кербеле», - говорится в сообщение ведомства.

Шииты в Ираке отмечают одним из главных религиозных праздников - день поминовения мучеников, Ашуру.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о давке в итальянском ночном клубе. Тогда погибли шесть человек, пострадали 120 посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU