2019-09-10T18:38:26+03:00
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России

Об этом сообщает Госдепартамент США
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Американские санкции коснулись работников СКАмериканские санкции коснулись работников СКФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Против двух руководящих сотрудников следственного комитета в Сургуте американцы ввели санкции. Россиянам из списка запрещен въезд в штаты. На сайте Госдепартамента США появилось соответствующее сообщение.

Санкции ввели в отношении начальника Сургутского следственного отдела СК Владимира Ермолаева и старшего следователя ведомства Степана Ткача. Американцы их подозревают в грубом нарушении прав человека. Дело, которое расследовали в отделе, якобы было связно с участниками секты Свидетели Иеговы в Сургуте.

- Более 60 Свидетелей Иеговы в настоящее время ожидают суда по уголовным обвинениям в тюрьме или под домашним арестом, и еще около 250 в настоящее время находятся под следствием, - гласит сообщение на сайте Госдепа США.

В конце августа США ввели новые санкции против нашей страны. Ограничения коснутся запрета на поставки из Америки высоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москвич украл из кассы магазина 700 тысяч рублей и сбежал от жены в Армению
Обвиняемый в шпионаже бывший сотрудник МИД РФ бросил больную мать
Минздрав: Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя могут принять до конца года
В МИД России заявили о подготовке ответа на ракетные испытания США
В Дубае официантка вернула забывчивому клиенту сумку, в которой было более 50 тысяч долларов
Под бывшей ставкой Гитлера нашли подземный бункер
В давке во время религиозного праздника в Ираке погибли 16 человек
Онищенко назвал причины дороговизны жизненно важных лекарств
В 2020 году в Москве может заработать система распознавания лиц для входа в метро
Президент снял Григория Карасина с должности замглавы МИД
Умер Леонид Ксанфомалити, автор гипотезы о жизни на Венере
Алексей Ежов стал новым прокурором Дагестана
Путин предложил использовать технологии искусственного интеллекта для госуправления
Пушков: «русский шпион» нужен США для раскрутки версии о «вмешательстве» России в выборы
С 2021 года женщины смогут управлять поездами метро в Москве
Чаще всего в Россию приезжают туристы из Украины и Казахстана
Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Президент назначил новым прокурором Москвы Дениса Попова
На Тайване женщина в коме с мертвым мозгом вышла замуж
Парламент Эстонии отказался переводить все школы на эстонский язык
Во ФСИН появятся свиньи-ищейки
За нарушение правил хранения персональных данных могут штрафовать на 18 миллионов: законопроект прошел первое чтение
Медведев: не стоит раздувать важность формата G7 или G8