США ввели санкции против двух сотрудников Следственного комитета России
Против двух руководящих сотрудников следственного комитета в Сургуте американцы ввели санкции. Россиянам из списка запрещен въезд в штаты. На сайте Госдепартамента США появилось соответствующее сообщение.
Санкции ввели в отношении начальника Сургутского следственного отдела СК Владимира Ермолаева и старшего следователя ведомства Степана Ткача. Американцы их подозревают в грубом нарушении прав человека. Дело, которое расследовали в отделе, якобы было связно с участниками секты Свидетели Иеговы в Сургуте.
- Более 60 Свидетелей Иеговы в настоящее время ожидают суда по уголовным обвинениям в тюрьме или под домашним арестом, и еще около 250 в настоящее время находятся под следствием, - гласит сообщение на сайте Госдепа США.
В конце августа США ввели новые санкции против нашей страны. Ограничения коснутся запрета на поставки из Америки высоких технологий - электроники, лазеров, сенсоров.
ИСТОЧНИК KP.RU