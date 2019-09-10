Минздрав: Законопроект о повышении возраста продажи алкоголя могут принять до конца года

СЕГОДНЯ 18:33 2019-09-10T18:35:25+03:00

Авторы проекта, направленного в Госдумы, рассчитывают ввести запрет на продажу крепкого алкоголя людям до 21 года

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Вопрос о повышении возраста продажи крепкого алкоголя решится до конца года. Об этом сообщили в минздраве РФ. Напомним, законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму. Идею о запрете продажи спиртного людям до 21 года уже поддержали сразу несколько ведомств, включая МВД, минпросвещения, минобрнауки, минтруд и МВД.

Россияне тоже оказались готовы к изменениям. Как показал опрос ВЦИОМ, 78 процентов людей хотят, чтобы продажу алкоголя молодым людям до указанного в законопроекте возраста запретили. Только 21 процент признались социологам, что такие изменения им не нравятся.

Меньшинство поддержал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он предположил, что запрет продажи крепкого алкоголя до 21 года приведет к росту контрафактной продукции. Он призвал увидеть "две стороны медали".

ИСТОЧНИК KP.RU