2018-11-27T08:52:48+03:00
Общество

Россияне поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 года

Опрос ВЦИОМ показал, что жители страны выступают за увеличение минимального возраста покупки спиртного на три года
Ася РОМАНЧУК
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Россияне поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 годаРоссияне поддерживают запрет на продажу алкоголя до 21 годаФото: Алексей ФОКИН
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Большинство россиян выступают в поддержку идеи повышения минимального возраста, с которого будет разрешена продажа алкоголя. Сейчас купить спиртное можно с 18 лет, но в будущем возраст покупателя может быть ограничен до 21 года.

Законопроект о новых ограничениях Минздрав должен представить в 2019 году. По мнению ведомства, данное ограничение не только снизит преступность, но и сохранит здоровье молодого поколения.

Мнения опрошенных разделились. Большинство – 78%- выступают за введение ограничения. Позиция граждан по данному вопросу почти не меняется. Из года в год люди поддерживают увеличение минимального возраста покупки спиртного, например в 2013 года за это высказались 76% респондентов.

Против изменения выступает всего 21 процент, они настаивают, чтобы алкоголь, как сейчас продавался всем, кто достиг совершеннолетия, пишет о результатах исследования газета "Известия".

На вопрос, какие последствия бывают от употребления алкоголя, большинство говорят о проблемах в личной жизни. 44% уверены, что выпивающий человек разводится чаще, чем его знакомые, ведущие трезвый образ жизни.

В 42% случаев люди указали, что алкоголь становится причиной потери работы и жилья, а 39% респондентов уверены, что это первый шаг к бытовым травмам и авариям (38%).

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