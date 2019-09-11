Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

СЕГОДНЯ 03:47 2019-09-11T04:10:06+03:00

Во вторник Басманный суд заочно арестовалбывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Бывших владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск по обвинению в растрате

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Во вторник, 10 сентября, Басманный суд в Москве признал бывших владельцев и топ-менеджеров Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых виновными по трем статьям Уголовного кодекса России и заочно арестовал обоих.

Следствие объявило братьев-банкиров, обвиняемых, в частности, в растрате на сумму около 102 миллиарда рублей, в международный розыск. Их также обвиняют в «причинении ущерба путем обмана» и отмывании денег.

«Прошу приобщить к материалам дела документы, подтверждающие объявление обвиняемых в международный розыск», - сказал следователь на заседании суда.

По версии обвинения, преступления Ананьевы совершали не одни, а «составе организованной группы». Правда, сообщников беглых братьев следствию пока установить не удалось. Потерпевшим по делу признан Промсвязьбанк, временная администрация которого и обратилась в СКР, передает ТАСС.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке Ананьевых, вскоре после чего братья покинули страну.

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ИСТОЧНИК KP.RU