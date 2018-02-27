Братья Ананьевы разделят активы после санации Промсвязьбанка

СЕГОДНЯ 04:17 2018-02-27T04:17:38+03:00

Каждый получит ту часть бизнеса, которой управлял изначально

Изменить размер текста: A A

После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы решили разделить семейный бизнес. Каждый из них будет управлять своими активами. Об этом сообщил Алексей Ананьев.

По его словам, ему отойдет 100% группы компаний "Техносерв", а его брату Дмитрию - "Промсвязькапитал".

"После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял", - пояснил Алексей Ананьев в интервью газете "Ведомости".

Как пишет издание, есть вероятность, что Промсвязьбанк может начать процесс по взысканию активов с бывших собственников. Братья пытаются с помощью раздела бизнеса оградить часть активов.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке, который был создан в 1995 году и входит в топ-10 по размеру активов. Банк санируется через Фонд консолидации банковского сектора.

Кроме того, он назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.