Братья Ананьевы разделят активы после санации Промсвязьбанка
После санации Промсвязьбанка братья Ананьевы решили разделить семейный бизнес. Каждый из них будет управлять своими активами. Об этом сообщил Алексей Ананьев.
По его словам, ему отойдет 100% группы компаний "Техносерв", а его брату Дмитрию - "Промсвязькапитал".
"После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами – теми, которыми исторически и управлял", - пояснил Алексей Ананьев в интервью газете "Ведомости".
Как пишет издание, есть вероятность, что Промсвязьбанк может начать процесс по взысканию активов с бывших собственников. Братья пытаются с помощью раздела бизнеса оградить часть активов.
Напомним, сайт kp.ru сообщал, что 15 декабря 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанке, который был создан в 1995 году и входит в топ-10 по размеру активов. Банк санируется через Фонд консолидации банковского сектора.
Кроме того, он назначен опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.