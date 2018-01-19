2018-01-19T20:51:13+03:00
Экономика

Промсвязьбанк спасут деньгами оборонки

Заодно прикроют от санкций другие банки
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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В Промсвязьбанк из других банков переведут счета предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фото: Владимир Гердо/ТАССВ Промсвязьбанк из других банков переведут счета предприятий оборонно-промышленного комплекса. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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В конце 2017 года стало известно, что в балансе Промсвязьбанка обнаружена дыра в 43 млрд. рублей. Совладелец кредитной организации Дмитрий Ананьев не стал ждать официального обвинения в нарушениях и сбежал в Лондон. На счастье вкладчиков, власти решили не ликвидировать структуру, а спасти государственными деньгами. 15 декабря Промсвязьбанк направили на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.

Сейчас стало известно, что государству спасение обойдется малой кровью: дополнительные средства выделять не потребуется, или они будут минимальны. В Промсвязьбанк из других банков просто переведут счета предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

- Компания будет докапитализирована и передана в собственность государства, она станет опорным банком по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса, — заявили в Цетробанке.

Найденное решение одновременно снимает и другую не менее важную проблему: выводит из-под западных санкций те самые банки, у которых забирают клиентов от ОПК. А ведь среди них есть и системообразующие, вроде, Сбербанка и ВТБ. Но деваться некуда: за финансирование ОПК банкирам могут запретить работать в Европе и в Америке. А это грозит еще большими потерями, чем даже от лишения столь важных клиентов. Альфа-Банк, например, еще в конце прошлого года сам заявил об отказе сотрудничества с оборонкой.

На роль этакого меченого, кто будет заниматься ОПК, нужно было выбрать какое-то финансовое учреждение. Которое станет преимущественно внутрироссийской организацией. Большая часть операций такого банка должна происходить только внутри страны — тогда возможные санкции ему не грозят. Промсвязьбанк, которому терять уже нечего, - хороший вариант.

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