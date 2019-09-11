В Кремле пообещали ответить США на санкции против сотрудников СК РФ
Власти посчитали действия американцев в отношении российских силовиков недопустимыми
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Москва воспринимает введенные Вашингтоном санкции в отношении двух сотрудников управления Следственного комитета России в Сургуте как продолжение деструктивной политики Соединенных Штатов. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия адекватно ответит на действия Соединенных Штатов.
ИСТОЧНИК KP.RU