2019-09-11T13:15:14+03:00
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек, из них шесть детей

Также в больницу были доставлены семеро пострадавших
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По меньшей мере десять человек погибли и семь пострадали в результате аварии с микроавтобусом в провинции Битлис на юго-востоке Турции. Среди жертв - шестеро детей. Об этом сообщил губернатор провинции Октай Чагатай.

Согласно его данным, ДТП произошло в районе населенного пункта Калканлы. Микроавтобус вез сельских жителей в близлежащий город Хизан, но, по невыясненным пока обстоятельствам, перевернулся.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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