В ДТП с микроавтобусом в Турции погибли 10 человек, из них шесть детей
Также в больницу были доставлены семеро пострадавших
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По меньшей мере десять человек погибли и семь пострадали в результате аварии с микроавтобусом в провинции Битлис на юго-востоке Турции. Среди жертв - шестеро детей. Об этом сообщил губернатор провинции Октай Чагатай.
Согласно его данным, ДТП произошло в районе населенного пункта Калканлы. Микроавтобус вез сельских жителей в близлежащий город Хизан, но, по невыясненным пока обстоятельствам, перевернулся.
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ИСТОЧНИК KP.RU