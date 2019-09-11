2019-09-11T15:44:16+03:00
Общество

В Facebook и Instagram нашли ошибку программы, из-за которой можно просматривать чужие закрытые посты

Получить доступ к приватному контенту может даже тот, кто вообще не зарегистрирован в социальной сети
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ошибка программы "открыла" доступ к секретным постамОшибка программы "открыла" доступ к секретным постамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В соцсетях Facebook и Instagram нашли баг – то есть уязвимость программы. Недоработка программистов открывает доступ к приватным постам пользователей, даже если они закрыли возможность просмотра. Как пишет иностранный портал BuzzFeed, чтобы забраться на чужую страничку, нужно всего лишь понимать принцип работы HTML и браузера.

- Любой приватный пост можно открыть в браузере, скопировать через код ссылку общего доступа и отправить ее любому человеку, - пишет издание. – Получивший ссылку пользователь переходит по ней и видит закрытые посты, при этом человек не обязательно должен быть зарегистрирован в социальной сети.

Закрытые данные можно скачать. Автор поста не узнает, кто это сделал, поскольку открытие страницы указанным способом "не оставляет следов". Например, Instagram показывает тех, кто смотрел публикации, но увидеть посетителей, пришедших по этим ссылкам, соцсеть не сможет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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