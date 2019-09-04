У россиян массово похищают деньги через соцсети: как защититься от мошенников

Три из четырех россиян сидят в Интернете, и криминальные элементы этим вовсю пользуются. В Банке России заявили о всплеске числа мошенничеств через кражу аккаунтов в соцсетях. Завладев страничкой ничего не подозревающего гражданина, они начинают закидывать его друзей просьбами выручить деньгами. Примечательно, что мошенники переключились с пожилых на людей среднего возраста: у пенсионеров уже выработался иммунитет к звонкам с неизвестных номеров с просьбой от попавшего в беду «внука» срочно перевести денег. А вот 30-летние привыкли общаться в виртуальном мире и фотографии в профиле человека верят.

- Когда ваш друг в соцсетях прислал сообщение с просьбой одолжить денег или со странной ссылкой, это повод насторожиться — его аккаунт может быть взломан, - говорит директор Департамента информационной безопасности Центрального Банка РФ Вадим Уваров. - Другой вариант «развода»: вам будут писать от лица группы какого-то банка или крупной фирмы с выгодным предложением.

Мошенники будут давить на то, что деньги нужны срочно. Нужно просто не впадать в панику, а позвонить тому самому другу и выяснить, действительно ли ему необходима помощь. Если нет возможности поговорить, спросите о чем-то, что можете знать только вы вдвоем. В случае со щедрой скидкой — стоит зайти на официальный сайт компании или позвонить туда (у каждой, как правило, своя «горячая линия») и уточнить, действительно ли у них есть такая акция.

Когда ваш друг в соцсетях прислал сообщение с просьбой одолжить денег или со странной ссылкой, это повод насторожитьсяФото: Анастасия ОСИПОВА

ВАЖНО

Как защитить аккаунт от взлома?

1. Установить адекватный пароль. Он не должен быть коротким, простым и слишком очевидным. Никаких «qwerty» или «12345».

- Киберпреступники конечно же знают эти распространенные пароли, моментально их подбирают — для этого не нужен высокий интеллект или спецпрограммы, - комментирует Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion.

2. Ограничить количество друзей и видимость вашего профиля.

- Злоумышленники используют вашу открытость в соцсетях, чтобы выуживать дополнительную информацию, необходимую для мошеннических схем. С ней взломать конкретный аккаунт жертвы будет куда легче, - продолжает Ульянов. - Вы становитесь уязвимее, когда «френдите» всех подряд.

3. Привяжите к ценному аккаунту в соцсети телефон.

- Двухфакторная идентификация — самый надежный способ защиты, - убеждает Михаил Гуревич, специалист по безопасности, директор «101StartUp». - Она привяжет к соцсети ваш номер телефона, куда в случае изменения пароля придет специальный код. Шансы вас взломать будут минимальны.

ВОПРОС РЕБРОМ

Если аккаунт все же захватили?

Нужно пройти стандартный процесс восстановления через электронную почту. Специалисты также советуют попросить друзей разместить информацию о взломе вашей странички. Но быстрее всего аккаунт восстановят, если ваш друг, а лучше два сообщат о его взломе службе поддержки социальной сети.