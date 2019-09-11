В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного
В российской армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу, исходящему от сотового телефона. После того, как объект обнаружен, сведения о нем передаются артиллерии или авиации. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3».
Оборудование возможно отыскать объект даже при выключенном телефоне, когда сигнал блокируется.
Технику уже успели опробовать на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане, результаты оказались успешными.
Источники «Известия» в Минобороны рассказали, что комплекс «Леер-3» представляет собой три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Орлан-10» и пункт управления на высокопроходимом грузовике КамАЗ-5350.
Если раньше комплексы могли только блокировать сигнал с вышек противника, то теперь имеют возможность подключаться к станциям связи и контролировать весь входящий и исходящий трафик.
Кстати, «Орланы» могут применяться в воздух группами по две-три машины. В таком случае задачи аппаратов разделяются: один ведет визуальную разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй несет средства РЭБ или прослушки, а третий — с высоты 4,5–5 км ретранслирует информацию на базу.
Такая тактика позволяет не только отслеживать цель и вести ее сопровождение, но и убедиться в успехе операции.
Ранее в Сети появились кадры с испытания новейшего боевого комплекса «Охотник». Беспилотник был создан АО «Компания «Сухой» и сейчас идет тестирование разработки.
ИСТОЧНИК KP.RU