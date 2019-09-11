В армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу мобильного

СЕГОДНЯ 15:35 2019-09-11T15:35:11+03:00

После того, как объект обнаружен, дрон передает координаты артиллерии или авиации

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В российской армии появились беспилотники, которые могут искать цель по сигналу, исходящему от сотового телефона. После того, как объект обнаружен, сведения о нем передаются артиллерии или авиации. Новые дроны вошли в состав комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3».

Оборудование возможно отыскать объект даже при выключенном телефоне, когда сигнал блокируется.

Технику уже успели опробовать на полигонах Оренбургской области и в Таджикистане, результаты оказались успешными.

Источники «Известия» в Минобороны рассказали, что комплекс «Леер-3» представляет собой три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Орлан-10» и пункт управления на высокопроходимом грузовике КамАЗ-5350.

Если раньше комплексы могли только блокировать сигнал с вышек противника, то теперь имеют возможность подключаться к станциям связи и контролировать весь входящий и исходящий трафик.

Кстати, «Орланы» могут применяться в воздух группами по две-три машины. В таком случае задачи аппаратов разделяются: один ведет визуальную разведку на расстоянии 1–1,5 км от земли, второй несет средства РЭБ или прослушки, а третий — с высоты 4,5–5 км ретранслирует информацию на базу.

Такая тактика позволяет не только отслеживать цель и вести ее сопровождение, но и убедиться в успехе операции.

Ранее в Сети появились кадры с испытания новейшего боевого комплекса «Охотник». Беспилотник был создан АО «Компания «Сухой» и сейчас идет тестирование разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU