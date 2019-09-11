2019-09-11T15:38:20+03:00
Экономика

Медведев рассказал о развитии российской экономики

Премьер-министр перечислил причины, которые повлияли на замедление темпов роста экономики России и мира
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Медведев рассказал о развитии российской экономикиМедведев рассказал о развитии российской экономикиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Темп развития экономики России сейчас не соответствуют уровню поставленных задач, поскольку экономика страны зависит не только от действий правительства, но и от ситуации в мире. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент темпы, которые мы видим, не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся», — сказал глава кабмина во время передачи «Диалог» на телевизионном канале «Россия 24».

Среди причин замедления темпов роста мировой экономики, российский премьер-министр назвал торговые войны и противостояние США и Китая, которые снизили спрос на энергоносители. Также Медведев заявил, что общая атмосфера для иностранных инвестиций в России «отравлена» санкциями, но Москва не будет первой просить Запад отменить ограничительные меры.

Премьер сообщил, что сейчас «раскручиваются» все национальные проекты, а правительство готовит прогноз развития экономики, который будет включать два сценария: оптимальный и более сложный.

Ранее глава российского правительства заявил о необходимости усилить контроль за расходами на национальные проекты и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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