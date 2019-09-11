Медведев рассказал о развитии российской экономики
Темп развития экономики России сейчас не соответствуют уровню поставленных задач, поскольку экономика страны зависит не только от действий правительства, но и от ситуации в мире. Соответствующие заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«В настоящий момент темпы, которые мы видим, не соответствуют прогнозам и тому, к чему мы стремимся», — сказал глава кабмина во время передачи «Диалог» на телевизионном канале «Россия 24».
Среди причин замедления темпов роста мировой экономики, российский премьер-министр назвал торговые войны и противостояние США и Китая, которые снизили спрос на энергоносители. Также Медведев заявил, что общая атмосфера для иностранных инвестиций в России «отравлена» санкциями, но Москва не будет первой просить Запад отменить ограничительные меры.
Премьер сообщил, что сейчас «раскручиваются» все национальные проекты, а правительство готовит прогноз развития экономики, который будет включать два сценария: оптимальный и более сложный.
Ранее глава российского правительства заявил о необходимости усилить контроль за расходами на национальные проекты и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
ИСТОЧНИК KP.RU