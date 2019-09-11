2019-09-11T18:28:37+03:00
Политика

Кирилл Вышинский: Зеленский хочет закончить войну Порошенко

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск
Александр КОЦ@sashakots
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Кирилл ВышинскийКирилл ВышинскийФото: Андрей ГОРБУНОВ
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Освобожденный в ходе обмена журналист в студии Радио «Спутник» МИА «Россия сегодня» рассказал репортерам «Комсомолки» о наследии предыдущего президента Украины, которое досталось нынешнему.

- У Зеленского есть хорошая фраза, она прозвучала в каком-то из его выступлений: «Не мы начали эту войну, но мы должны что-то с ней сделать». Причем он прекрасно понимает, что в этот момент говорит про Порошенко. И трезвомыслящие люди прекрасно понимают. У него отличные спичрайтеры, люди, которые писали сценарии для фильмов, для сериала «Сваты». Они умеют правильно написать, так, чтобы был прямой текст и обязательно подтекст, в котором иногда может быть сказано больше, чем в самом тексте.

- Вы видите в этих подтекстах какой-то сигнал на будущее улучшение отношений?

- Сигналов много, я их вижу. И я понимаю, что Зеленскому, как и в этой истории со встречей обмененных, иногда приходится идти еще по инерции… 5 лет это формировалось, он заложник в чем-то. Он заложник политической системы, которая существует на Украине. Слава тебе, господи, он ее разрулил. Потому что, если бы у него не было большинства в парламенте, он бы все время был в каком-то шпагате, без правой или без левой руки.

Кирилл Вышинский, напомним, обвинялся украинским следствием в государственной измене. Он прилетел в Москву в субботу в ходе обмена заключенными между Россией и Украиной в формате «35 на 35».

Эксклюзивное интервью с Кириллом Вышинским на Радио "Комсомольская правда" слушайте в 21.03 мск, полную версию читайте на нашем сайте в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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