2019-09-07T10:00:46+03:00
Политика

Начался обмен задержанными с Украиной

Автобусы с людьми одновременно выехали из московского СИЗО «Лефортово» и санатория под Киевом [эксклюзивные фото kp.ru]
Александр КОЦ@sashakots
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Из России уедут задержанные в Керченском проливе моряки, плюс еще 10-12 человек.Из России уедут задержанные в Керченском проливе моряки, плюс еще 10-12 человек.
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Около 9 утра практически одновременно колонны в сопровождении машин полиции выехали из московского следственного изолятора «Лефортово» и санатория под Киевом. В эти места свозили людей, утвержденных в списках. Долгожданный процесс наконец начался.

Автобусы с людьми одновременно выехали из московского СИЗО «Лефортово» и санатория под Киевом

Автобусы с людьми одновременно выехали из московского СИЗО «Лефортово» и санатория под Киевом

Ему предшествовали долгие и изнурительные переговоры, в ходе которых согласовывались лица, которые будут участвовать в обмене. Официальные списки пока не публиковались. Однако от моих источников известно, что из России уедут задержанные в Керченском проливе моряки, плюс еще 10-12 человек, среди которых, возможно, будет «режиссер»-террорист Олег Сенцов, а также воевавшие в Чечне нацисты Клых и Карпюк. В Россию же, по имеющемуся у меня списку, должны приехать 35 человек. Среди них только 12 человек — граждане России.

Долгожданный процесс наконец начался

Долгожданный процесс наконец начался

Накануне обмена произошел скандал. Украинская сторона неожиданно сняла с обмена одного из россиян — Руслана Гаджиева. В августе в процессе подготовки к обмену он признал вину и был в ускоренном порядке осужден на 15 лет. Написал прошение о помиловании, но в последний момент узнал, что с обмена его сняли.

из России уедут задержанные в Керченском проливе моряки

из России уедут задержанные в Керченском проливе моряки

Обмен заключенными между Россией и Украиной.

Вереница машин покидает СИЗО "Лефортово" на фоне сообщений о готовящемся обмене пленными между Россией и Украиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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