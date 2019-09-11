Во Флориде мужчин ранил шесть человек ножом

СЕГОДНЯ 18:28 2019-09-11T18:52:16+03:00

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В штате Флорида мужчина напал с ножом на офис одной из компаний. Ранены шесть человек. Медики доставили их в больницу города Таллахасси. Как сообщает агентство NBC, ЧП произошло в 08:37 по местному времени.

Прибывшие на место происшествия стражи правопорядка обнаружили множество людей с ножевыми ранениями. Начались поиски предполагаемого преступника. Вскоре он был задержан. По факту нападения проводится проверка. По какой причине нападавший ворвался в офис и ранил людей, полиция не сообщает. Идет допрос подозреваемого.

В июле в день независимости в США мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре. В результате происшествия три человека доставлены в больницу в критическом состоянии. Мотивы нападавшего не известны. В последние годы в Америке увеличилось число случаев нападения на группы людей.

ИСТОЧНИК KP.RU