В США мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре
В День Независимости США, 4 июля, мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния), в результате ранения различной степени тяжести получили несколько человек, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.
Уточняется, что нападение произошло в городском центре донорства плазмы, сотрудники правоохранительных органов уже задержали предполагаемого преступника, имя подозреваемого не называется.
По данным телеканала, как минимум трое пострадавших получили опасные для жизни ранения и были доставлены в больницы в критическом состоянии. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, ведется расследование.
Ранее сайт kp.ru писал, что месяц назад вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейский патруль в латинском квартале Парижа. Один из правоохранителей ранил нападавшего в руку, благодаря чему его удалось задержать.
ИСТОЧНИК KP.RU