В США мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-05T07:21:28+03:00

Несколько человек получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии

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В День Независимости США, 4 июля, мужчина с ножом напал на людей в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния), в результате ранения различной степени тяжести получили несколько человек, передает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что нападение произошло в городском центре донорства плазмы, сотрудники правоохранительных органов уже задержали предполагаемого преступника, имя подозреваемого не называется.

По данным телеканала, как минимум трое пострадавших получили опасные для жизни ранения и были доставлены в больницы в критическом состоянии. Мотивы злоумышленника пока неизвестны, ведется расследование.

Ранее сайт kp.ru писал, что месяц назад вооруженный двумя ножами мужчина напал на полицейский патруль в латинском квартале Парижа. Один из правоохранителей ранил нападавшего в руку, благодаря чему его удалось задержать.

ИСТОЧНИК KP.RU