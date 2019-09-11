На церемонии в память о жертвах теракта 11 сентября Трамп пообещал продолжить борьбу с талибами

СЕГОДНЯ 19:13 2019-09-11T19:16:02+03:00

Президент США сообщил, что несколько дней назад планировал провести с радикалами мирные переговоры

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В Америке 11 сентября вспоминают жертв теракта. Напомним, представители «Аль-Каиды», признанной в России террористической группировкой, направили самолеты на одни из самых высоких зданий Нью-Йорка. В результате падения банен-близнецов погибли около 3 тысяч человек. В 18 годовщину трагедии американцы собрались, чтобы вспомнить погибших. В официальной церемонии принял участие президент США и первая леди.

Дональд Трамп в своем выступлении рассказал, что планировал мирные переговоры с талибами. Но отменил их, узнав, что они убили американского солдата из Пуэрто-Рико.

- Они думали, что используют эти атаки для того, чтобы продемонстрировать силу, на самом же деле они показали свою полнейшую слабость, -цитирует слова американского лидера ТАСС.

Он пригрозил радикалам, что в случае повторения попытки совершить теракт, американцы «применят такую силу, какую США никогда еще раньше не задействовали».

ИСТОЧНИК KP.RU