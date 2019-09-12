Минобороны: В отличие от США, у России нет на вооружении РСМД

СЕГОДНЯ 23:15 2019-09-12T23:15:34+03:00

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В отличие от США, Россия не проводила испытаний и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности, - Министерство обороны прокомментировало заявление генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о нарушении ДРСМД.

Столтенберг ранее бездоказательно обвинял Россию в размещении в Европе ракет, способных нести ядерный заряд.

«Обвинения в адрес РФ о несоблюдении ДРСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения» - передает ТАСС ответ российского ведомства представителю НАТО.

В министерстве также напомнили о проведенных Соединенными Штатами испытаний ракет с помощью пусковой установки Мк-41 18 августа этого года, спустя 16 дней после первого развала соглашения - это подтверждает справедливость российских претензий,

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как сообщал сайт kp.ru, прекращено со 2 августа. Выход американской стороны из Договора создал серьезные риски для международной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU