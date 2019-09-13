2019-09-13T08:50:58+03:00
Политика

Германии не удается избавиться от "проклятого" советского наследия

По всей ФРГ можно найти следы пребывания войск СССР и остатки "бетонных гигантов"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Германии вот уже более полувека не удается избавиться от наследия, оставшегося от советских войск после их вывода из страны. Все эти "бетонные гиганты" и другие следы пребывания Красной армии в ФРГ превратились в "проклятые" обломки и развалины, пишет немецкий таблоид Bild.

Издание поясняет, что часть сооружений нельзя снести из-за закона об охране памятников, другие же находятся в частной собственности, ожидают ремонта или расположены на территории заповедников.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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