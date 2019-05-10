2019-05-10T17:28:08+03:00
В мире

На востоке Германии неизвестные осквернили мемориал советским солдатам

На место случившегося выехали сотрудники посольства России в ФРГ
Александр ДЖУМАЕВ
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На востоке Германии в городе Шпремберг неизвестные осквернили мемориал советским солдатамНа востоке Германии в городе Шпремберг неизвестные осквернили мемориал советским солдатамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На востоке Германии в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили мемориал советским солдатам. Об этом сообщает радиостанция RBB.

По данным местной полиции, спустя несколько часов после завершения мероприятий по случаю Дня Победы вандалы разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 м каждая. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту использования запрещенной символики.

Власти Шпремберга оценили нанесенный злоумышленниками ущерб в несколько тысяч евро. По словам бургомистра города Кристине Хернтир, действия вандалов "являются оскорблением всех жертв и их близких".

На место случившегося выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве России в Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссии, власти города приступили к работе по очистке и восстановлению памятника.

Это уже не первый подобный случай в Германии в этом году. В начале мая неизвестные вандалы осквернили памятник "Родина-мать", расположенный на территории Трептов-парка в Берлине., облив его машинным маслом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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