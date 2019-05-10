На востоке Германии неизвестные осквернили мемориал советским солдатам

СЕГОДНЯ 17:28 2019-05-10T17:28:08+03:00

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На востоке Германии в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили мемориал советским солдатам. Об этом сообщает радиостанция RBB.

По данным местной полиции, спустя несколько часов после завершения мероприятий по случаю Дня Победы вандалы разрисовали краской 57 могильных плит и нарисовали четыре свастики размером около 1,5 м каждая. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по факту использования запрещенной символики.

Власти Шпремберга оценили нанесенный злоумышленниками ущерб в несколько тысяч евро. По словам бургомистра города Кристине Хернтир, действия вандалов "являются оскорблением всех жертв и их близких".

На место случившегося выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве России в Германии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссии, власти города приступили к работе по очистке и восстановлению памятника.

Это уже не первый подобный случай в Германии в этом году. В начале мая неизвестные вандалы осквернили памятник "Родина-мать", расположенный на территории Трептов-парка в Берлине., облив его машинным маслом.

ИСТОЧНИК KP.RU