Оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода
Федеральное сетевое агентство Германии ввело меры надзора против российской компании «Газпром». Целью является исполнение решения Европейского суда об аннулировании постановления Еврокомиссии по условиям использования мощностей газопровода OPAL. Об этом говорится в заявлении регулятора.
«С точки зрения Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport со времени принятия решения суда запрещено проводить дополнительные аукционы на транзитные мощности», - говорится в опубликованном заявлении.
Агентство отмечает, что меры в особенности касаются октябрьского аукциона, который должен был состояться 16 сентября.
Регулятор сообщает о намерении штрафовать «Газпром» в случае неисполнения судебного решения.
Напомним, Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL и аннулировал решение ЕК от 2016 года, разрешавшие российской компании увеличить использование мощностей OPAL с 50% до 90%. При этом в марте 2018 года суд ЕС отклонил иск украинской компании «Нафтогаз».
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ситуация с газопроводом повлияет на переговоры с Евросоюзом и Украиной по газовому вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU