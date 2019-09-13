Оператору OPAL официально запретили проводить аукционы на мощности газопровода

СЕГОДНЯ 15:51 2019-09-13T15:51:20+03:00

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Федеральное сетевое агентство Германии ввело меры надзора против российской компании «Газпром». Целью является исполнение решения Европейского суда об аннулировании постановления Еврокомиссии по условиям использования мощностей газопровода OPAL. Об этом говорится в заявлении регулятора.

«С точки зрения Федерального сетевого агентства, OPAL Gastransport со времени принятия решения суда запрещено проводить дополнительные аукционы на транзитные мощности», - говорится в опубликованном заявлении.

Агентство отмечает, что меры в особенности касаются октябрьского аукциона, который должен был состояться 16 сентября.

Регулятор сообщает о намерении штрафовать «Газпром» в случае неисполнения судебного решения.

Напомним, Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL и аннулировал решение ЕК от 2016 года, разрешавшие российской компании увеличить использование мощностей OPAL с 50% до 90%. При этом в марте 2018 года суд ЕС отклонил иск украинской компании «Нафтогаз».

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что ситуация с газопроводом повлияет на переговоры с Евросоюзом и Украиной по газовому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU