Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-10T16:04:00+03:00

В Польше заявили, что решение суда ЕС является доказательством «легитимности польских обвинений»

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Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, которое разрешало «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL с 50% до 90%.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевски заявил, что решение суда ЕС доказывает «легитимность польских обвинений и эффективности польской администрации». «Я рад, что аргументы Польши в таком важном европейском институте были услышаны», - сказал политик.

Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что такое решение позволит увеличить прокачку газа через территорию Украины.

Напомним, в октябре 2016 года Еврокомиссия разрешила «Газпрому» увеличить использование мощностей OPAL, через который топливо направляется по «Северному потоку». В марте следующего году «Нафтогаз» подал иск в Европейский суд юстиции против ЕК с попыткой оспорить решение. Однако, тогда суд ЕС отклонил иск украинской компании.

ИСТОЧНИК KP.RU