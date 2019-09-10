Европейский суд ограничил права «Газпрому» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, которое разрешало «Газпрому» увеличить использование мощностей газопровода OPAL с 50% до 90%.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Чоржевски заявил, что решение суда ЕС доказывает «легитимность польских обвинений и эффективности польской администрации». «Я рад, что аргументы Польши в таком важном европейском институте были услышаны», - сказал политик.
Глава польского энергетического концерна PGNiG Петр Возняк заявил, что такое решение позволит увеличить прокачку газа через территорию Украины.
Напомним, в октябре 2016 года Еврокомиссия разрешила «Газпрому» увеличить использование мощностей OPAL, через который топливо направляется по «Северному потоку». В марте следующего году «Нафтогаз» подал иск в Европейский суд юстиции против ЕК с попыткой оспорить решение. Однако, тогда суд ЕС отклонил иск украинской компании.
ИСТОЧНИК KP.RU