Число россиян старше 100 лет увеличилось в 2,5 раза

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-14T10:35:41+03:00

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На начало 2019 года в России проживали 20582 человека, возраст которых перевалил за 100 лет. В 2009-м этот показатель составлял лишь 7718 граждан, а значит за последние 10 лет число долгожителей в нашей стране увеличилось более чем в 2,5 раза. Такие данные предоставили в Росстате.

В ведомстве уточнили, что женщин-долгожительниц гораздо больше, чем мужчин. И если бабушек старше 100 лет в России было больше 20,5 тысячи на 1 января 2019 года, то дедушек - всего 5,8 тысячи. В 2009-м эта пропорция составляла 6465 женщин на 1253 мужчины, сообщается на сайте Росстата.

При этом еще в прошлом году вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец говорила о том, что в нашей стране проживает лишь около семи тысяч граждан старше 100 лет. Пятеро таких долгожителей все еще продолжают работать, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU