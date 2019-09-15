В США призвали задуматься о возможности удара по нефтяным объектам Ирана

СЕГОДНЯ 05:29 2019-09-15T06:39:25+03:00

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В США сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что властям необходимо рассмотреть возможность удара по нефтяным объектам Ирана в ответ на атаку НПЗ Саудовский Аравии.

- Иран не прекратит свое дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму, - написал Грэм на своей странице в Twitter.

Как писал сайт kp.ru, днем 14 сентября сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы, с помощью десяти дронов устроили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Производство нефти в Саудовской Аравии упало почти вдвое из-за атаки дронов на НПЗ. США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти. Королевство уже нанесло ответный удар по повстанцам, атаковавшим дронами НПЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU