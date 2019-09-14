Саудовская Аравия нанесла ответный удар по повстанцам, атаковавшим дронами НПЗ

СЕГОДНЯ 18:52 2019-09-14T18:52:53+03:00

С помощью беспилотников 14 сентября совершено нападение на крупнейший НПЗ в мире

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Пожар на одном из крупнейших в мире в НПЗ, в Саудовской Аравии устроили с помощью беспилотников. Сразу несколько дронов повстанцы атаковали несколько объектов, расположенных в городе Даммам и на крупном нефтяном месторождении Хурайс. Ответственность за пожар взяли на себя хуситы. Они заявили, что использовали для атак порядка 10 беспилотников.

Местные власти сообщили, что пожар локализован, но из-за того, что ЧП произошло на объекте, где перерабатывают нефть, полностью справиться с огнем не удавалось в течение дня.

На происшествие отреагировали в Европе. Министерство иностранных дел Великобритании осудило атаку йеменских повстанцев.

Как сообщил 14 сентября телеканал Sky News Arabia, авиация Саудовской Аравии нанесла ответный удар по позициям мятежников –в районах, граничащих с саудовским королевством в провинциях Саада и Эль-Джауф на северо-западе Йемена. Информации о последствиях – пострадавших и разрушениях, пока не поступало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732036" frameborder="0"></iframe> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU