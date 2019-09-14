После атаки дронов добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое

СЕГОДНЯ 21:57 2019-09-14T22:02:10+03:00

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Производство нефти в Саудовской Аравии упало почти вдвое из-за атаки дронов на НПЗ. Днем 14 сентября сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» - хуситы, с помощью десяти дронов устроили пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пожар удалось локализовать, но убытки на предприятии еще только предстоит посчитать.

По данным Reuters, добыча нефти сократилась вдвое – с 10 миллионов баррелей в день до 5 миллионов.

На пожар в Саудовской Аравии отреагировали в ООН. НПЗ страны, напомним, считается одним из самых крупных в мире. Особую обеспокоенность в Европе вызвало то, что повстанцы использовали беспилотники для реализации плана, к которому очевидно долгое время готовились.

- Спецпосланник в Йемене глубоко обеспокоен атаками беспилотников на два крупных нефтяных предприятия Саудовской Аравии... Эта военная эскалация очень тревожна, - сообщил специальный посланник Генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс на своем официальном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU