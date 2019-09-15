2019-09-15T06:02:56+03:00
Политика

В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей

Инициативу сравнили с планом коммунистов повернуть вспять сибирские реки
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал высказывание главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря. Он сравнил эту инициативу с планом коммунистов повернуть вспять сибирские реки.

- Это похоже на лозунги из разряда «горы сравняем, а реки повернем вспять». Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа, - задался вопросом в разговоре с «Известиями» Бальбек.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24