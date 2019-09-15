В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей

СЕГОДНЯ 06:02 2019-09-15T06:02:56+03:00

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал высказывание главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря. Он сравнил эту инициативу с планом коммунистов повернуть вспять сибирские реки.

- Это похоже на лозунги из разряда «горы сравняем, а реки повернем вспять». Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа, - задался вопросом в разговоре с «Известиями» Бальбек.

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ИСТОЧНИК KP.RU