В Крыму отреагировали на заявление Украины о соединении Балтийского и Черного морей
Инициативу сравнили с планом коммунистов повернуть вспять сибирские реки
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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал высказывание главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря. Он сравнил эту инициативу с планом коммунистов повернуть вспять сибирские реки.
- Это похоже на лозунги из разряда «горы сравняем, а реки повернем вспять». Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа, - задался вопросом в разговоре с «Известиями» Бальбек.
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ИСТОЧНИК KP.RU