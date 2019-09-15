Киев готовит пакет предложений, чтобы упростить жизнь жителям Донбасса

СЕГОДНЯ 07:46 2019-09-15T07:46:53+03:00

Глава украинского МИД заявил, что Зеленский намерен окончательно разрешить ситуацию с войной в ДНР

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Киев готовит пакет предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольных Украине территорий Донбасса. Об этом сообщил министр иностранных дел незалежной Вадим Пристайко.

«Мы готовы упростить жизнь людям, для этого необходимы возможности, чтобы люди слушали радио и смотрели телевидение, это тот пакет, который мы готовим», - сказал глава украинского МИД на пресс-конференции форума Ялтинская европейская стратегия (YES)

По словам Пристайко, президент Украины Владимир Зеленский планирует окончательно разрешить ситуацию с войной в ДНР, поэтому новые предложения украинской стороны будут отличаться от инициатив предыдущих властей.

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский министр иностранных дел сообщил, что Киев не намерен вносить в изменения конституцию страны, касающиеся особого статуса Донбасса. Также он заявил, что переговоры «нормандской четверки» не повлияют на решение об отказе в предоставлении полной амнистии участникам конфликта в народной республике.

ИСТОЧНИК KP.RU