2019-09-14T18:38:32+03:00
Политика

Украина не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе

Глава украинского МИД сообщил, что вносить изменения в конституцию ради этого не намерены
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что переговоры о выполнении минских соглашений не повлияют на решение о предоставление особого статуса участникам конфликта в Донбассе.

- В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия, - приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что украинская сторона не собирается вносить какие-либо изменения в конституцию.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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