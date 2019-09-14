Украина не будет предоставлять полную амнистию участникам конфликта в Донбассе
Глава украинского МИД сообщил, что вносить изменения в конституцию ради этого не намерены
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что переговоры о выполнении минских соглашений не повлияют на решение о предоставление особого статуса участникам конфликта в Донбассе.
- В 2015 году был принят закон об амнистии, который не предусматривал полную амнистию. Полную амнистию не предусматривает и нынешняя дипломатия, - приводит его слова ТАСС.
Он также добавил, что украинская сторона не собирается вносить какие-либо изменения в конституцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU