2019-09-16T06:18:01+03:00
Политика

Трамп назвал ложью сообщения СМИ о его готовности встретиться с лидером Ирана без предварительных условий

Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о его готовности встретиться с лидером Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий не соответствуют действительности.

«Фейковые СМИ сообщают, что я готов встретиться с Ираном, и «без условий». Это ложное заявление — как всегда!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что ранее Трамп неоднократно сам заявлял, что готов к переговорам с иранским коллегой без предварительных условий, однако в последний раз это было почти три месяца назад, еще в июне. С тех пор многое изменилось.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее помощница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй сообщила журналистам, что президент США, несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, все же не исключает возможности встречи с Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода в Москве на 16 сентября 2019 года: холодно и дождливо
В России собираются «протестировать» четырехдневную рабочую неделю
Глава японской корпорации Nissan в отставку
Поиски пропавшего вертолета в Якутии осложняются непогодой
В Колумбии небольшой самолет упал на жилой дом, погибли семь человек
После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть
Жертвами пожара в Красноярске стали восемь человек, в том числе четверо детей
«Невероятный цинизм»: Пушков прокомментировал слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Джонсон верит, что Лондону удастся договориться с Брюсселем по Brexit
Трамп разрешил выделить нефть из резерва США на стабилизацию рынка после атак в Саудовской Аравии
Премьер Саксонии: «Подавляющее большинство немцев хочет хороших отношений с Россией»
В США не сомневаются в причастности Ирана к атакам на НПЗ в Саудовской Аравии
На стадионе в США вспыхнул пожар во время футбольного матча
Трамп все еще не исключает возможности встречи с лидером Ирана
Sina: Китай обогнал США и Россию по производству ракет средней дальности
В Иране предупредили США о возможности уничтожения двух военных американских баз в случае конфликта
Минкультуры планируют выдавать субсидии зарубежным кинокомпаниям для съемок в РФ
В Минтруде назвали самую высокооплачиваемую вакансию в РФ
В Сети появилось видео столкновения автобуса с поездом в Казахстане
В Казахстане поезд снес пассажирский автобус, который стоял на рельсах
Песков: Путин в курсе об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии
Хоккеиста Мусатова задержали по делу об афере с криптовалютой на 800 тысяч долларов