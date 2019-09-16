Трамп назвал ложью сообщения СМИ о его готовности встретиться с лидером Ирана без предварительных условий

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-16T06:18:01+03:00

Об этом президент США заявил на своей странице в Twitter

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ о его готовности встретиться с лидером Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий не соответствуют действительности.

«Фейковые СМИ сообщают, что я готов встретиться с Ираном, и «без условий». Это ложное заявление — как всегда!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Стоит отметить, что ранее Трамп неоднократно сам заявлял, что готов к переговорам с иранским коллегой без предварительных условий, однако в последний раз это было почти три месяца назад, еще в июне. С тех пор многое изменилось.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее помощница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй сообщила журналистам, что президент США, несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, все же не исключает возможности встречи с Хасаном Роухани на полях Генеральной ассамблеи ООН.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU