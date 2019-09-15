Трамп все еще не исключает возможности встречи с лидером Ирана

15 Сент. 23:56 2019-09-16T00:08:05+03:00

По словам помощницы президента США, такая встреча может состояться на полях Генеральной ассамблеи ООН

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Несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, президент США Дональд Трамп все еще не исключает возможности встречи с иранским коллегой Хасаном Рухани на полях Генеральной ассамблеи ООН, заявила помощница главы Белого дома Келлиэнн Конуэй в эфире телеканала Fox News.

«Но всегда должны быть необходимые условия для того, чтобы президент заключил сделку или принял участие во встрече», - добавила она.

Келлиэнн Конуэй также подтвердила заявление американского Минэнерго о том, что США могут направить из своего резерва более 600 миллионов баррелей нефти на стабилизацию мирового нефтяного рынка после атаки на месторождения в Саудовской Аравии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в субботу, 14 сентября, последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии. Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах. крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. Это почти половина суточного объема добычи. Штаты обвинили Иран в причастности к этим атакам.

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ИСТОЧНИК KP.RU