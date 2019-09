Умер Рик Окасек - лидер американской рок-группы The Cars

СЕГОДНЯ 07:29 2019-09-16T08:00:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В американском Манхэттене штата Нью-Йорк умер Рик Окасек - лидер, вокалист и ритм-гитарист американской рок-группы The Cars.

Музыкант скончался на 76-м году жизни в постели собственного дома. Тело рокера в воскресенье, 15 сентября, обнаружила его бывшая супруга, экс-топ-модель Паулина Поризкова. Причина смерти пока не называется. Издание TMZ уточняет, что у Окасека осталось пятеро детей.

Группа The Cars была основана в 1976 году в Бостоне самим рокером и его другом, басистом Бенджамином Орром. Окасек занимался тем, что писал песни для коллектива и играл на гитаре. Их наиболее известная композиция называется — Just What I Needed. В 2018 году The Cars даже попала в Зал славы рок-н-ролла в Соединенных Штатах Америки. Примерно тогда же Паулина Поризкова сообщила, что они с музыкантов расстались, проведя в браке 28 лет.

Сайт kp.ru писал, что сейчас 54-летняя экс-модель чешского происхождения активно ведет аккаунт в Инстаграм и выкладывает фотографии в бикини.

ИСТОЧНИК KP.RU