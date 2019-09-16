Петра Мамонова выписали из больницы после проведенной операции

СЕГОДНЯ 10:36 2019-09-16T11:24:22+03:00

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Российского музыканта Петра Мамонова выписали из больницы после второй проведенной операции на сердце.

По словам Ольги, супруги артиста, музыкант "чувствует себя замечательно".

- Петя чувствует себя великолепно, даже лучше, чем до инфаркта, сегодня его выписывают, вот еду за ним в больницу, - отметила супруга музыканта, пишет "ТАСС".

Напомним, Петр Мамонов был госпитализирован 24 августа этого года. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа Мамонову сделали операцию. А 12 сентября в Научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии ему сделали вторую операцию, которая прошла успешно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях стало известно о том,что музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце. Об этом сообщила супругу артиста Ольга Мамонова.

ИСТОЧНИК KP.RU