Музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Российский актер и музыкант Петр Мамонов успешно перенес сложную операцию на сердце. Об этом сообщила супруга артиста, Ольга.
Женщина также подчеркнула, что уже вечером музыканта могут перевести в обычную палату.
- Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии, - отметила Ольга Мамонова, пишет "ТАСС".
Супруга артиста подчеркнула, что сейчас артист в реанимации, и "выглядит он очень хорошо".
Напомним, музыкант Петр Мамонов был госпитализирован 24 августа текущего года. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа Мамонову сделали первую операцию.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Ольга Мамонова рассказала о предстоящей сложной операции у музыканта. Ранее артист был госпитализирован с инфарктом.
ИСТОЧНИК KP.RU