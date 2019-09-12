Музыкант Петр Мамонов успешно перенес операцию на сердце

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-12T15:26:53+03:00

Об этом сообщила супругу артиста Ольга Мамонова

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Российский актер и музыкант Петр Мамонов успешно перенес сложную операцию на сердце. Об этом сообщила супруга артиста, Ольга.

Женщина также подчеркнула, что уже вечером музыканта могут перевести в обычную палату.

- Операция только что закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии, - отметила Ольга Мамонова, пишет "ТАСС".

Супруга артиста подчеркнула, что сейчас артист в реанимации, и "выглядит он очень хорошо".

Напомним, музыкант Петр Мамонов был госпитализирован 24 августа текущего года. По словам супруги музыканта, обследование показало, что у него был обширный инфаркт. 26 августа Мамонову сделали первую операцию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Ольга Мамонова рассказала о предстоящей сложной операции у музыканта. Ранее артист был госпитализирован с инфарктом.

ИСТОЧНИК KP.RU