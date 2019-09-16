Россияне назвали достоинства и недостатки женщин-политиков

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-16T11:24:45+03:00

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Главным преимуществом женщин-политиков перед мужчинами является их "близость к людям". Такого мнения придерживаются 11% опрошенных специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Также среди достоинств женщин часто назывались развитая интуиция (8%), мудрость (7%), доброта (5%) и рассудительность (4%). А вот в числе недостатков на первом месте оказались эмоциональность и мягкость характера. На них указали 9% респондентов. Еще 6% отметили неспособность женщин-политиков сосредоточиться на работе и по 3% указали на недальновидность и непрофессионализм.

При этом большинство россиян (78%) все равно положительно относится к присутствию представительниц прекрасного пола в политической сфере. Наиболее известными в нашей стране женщинами-политиками оказались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, имя которой назвали 33% опрошенных, журналистка Ирина Хакамада (12%) и глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова (9%). Об этом говорится в пресс-релизе ВЦИОМ, который имеется в распоряжении "КП".

Сайт kp.ru ранее составил свой рейтинг самых влиятельных женщин России. В него вошли не только ныне живущие деятели, но и исторические деятели.

ИСТОЧНИК KP.RU