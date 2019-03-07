Самые влиятельные женщины страны

Есть те, кто правил страной (министерством, направлением), а есть те, кто правил мужчинами, правившими страной (столицей).

В праздничном рейтинге «Комсомолки» - те представительницы прекрасной половины человечества, которые, по мнению «КП» и экспертов, оказали (и оказывают) наибольшее влияние на жизнь страны, мира и на развитие главных направлений нашей жизни.

Руководители (лидеры)

1. Княгиня Ольга. Вдова князя Игоря правила Киевской Русью с 945 по 960 годы, став первой из Рюриковичей христианкой.

Образ Княгини Ольги авторства Николая Рериха, 1915 год.

- Во главе нашего государства впервые стала женщина в Х веке , - говорит директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов. - Она установила систему погостов - упорядочила сбор дани. Ее размер, места и сроки. Чтобы не повторился рэкет, который привел к смерти ее мужа. За мужа она отомстила, но и выводы сделала. Каменное строительство началось именно при ней — хотя до нас сохранились лишь строения времен Ярослава Мудрого. И первой из правящей династии приняла православие.

2. Царица Софья. Дочь царя Алексея Михайловича царствовала в стране с 1682 по 1689 год - до того, как ее брату, Петру Первому исполнилось 17.

Портрет Царицы Софьи.

- Софья Романова реально правила страной в конце 17-го века, впервые после княгини Ольги (не считая Елены Глинской), - напоминает Александр Закатов, - При ней заключили союз против турков с Людовиком XIV, Вечный мир с Польшей, Нерчинский договор с Китаем (первый между нашими странами). Договор с Польшей потом помог нам в Северной войне со Швецией.

3. Екатерина Великая. Правившую 34 года (1762-1796) императрицу многие историки считается самой сильной фигурой во главе государства — и не только в 18-м веке.

Императрица Екатерина II.

- Наиболее длительное царствование, ни одной проигранной войны, приобретение Крыма, Новороссии, части Кавказа и Речи Посполитой, расцвет наук и искусств, - говорит Закатов, - Роль России как сверхдержавы утвердилась окончательно. Но было и усиление крепостничества, и огромные долги, и восстание Пугачева...

4. Александра Коллонтай. Первая в мировой истории дама-министр (1918) и первая дама-посол — в Мексике, Норвегии и Швеции.

Дипломат Александра Коллонтай.

- Это величайшая женщина в судьбе России 20 века, - утверждает писатель и сценарист Мария Арбатова, - Она заложила основы защиты прав женщин в СССР, и заразила этим скандинавские страны, где была послом. В Швеции во время войны, она на пару с Зоей Рыбкиной (будущей писательницей Зоей Воскресенской) вывели Финляндию из гитлеровской коалиции. Что сохранило тысячи жизней. Посредине переговоров Коллонтай парализовало, она завершала их в инвалидном кресле. Мало кто из женщин говорит ей спасибо за декретный отпуск — а ведь это ее заслуга. И она была единственной в мире женщиной, которая входила в два состава правительства. Один раз в России, второй раз в Крыму — вместе с мужем и любовником.

5. Екатерина Фурцева. Секретарь ЦК КПСС и единственная женщина-министр в советском правительстве за 70 лет.

Екатерина Фурцева и Джина Лоллобриджида в 1973 году. Фото Виталий Созинов/Фотохроника ТАСС

- Московский кинофестиваль, конкурс Чайковского, Всемирный фестиваль молодежи, Лужники и новый ВДНХ — это все Фурцева, - напоминает профессор МГИМО, историк и политолог Елена Пономарева, - Кому то она разрешала вольности — как Олегу Ефремову, которому помогла создать «Современник». И Любимову с Таганкой - тоже. Она была предана идее. Как видела служение партии — так и действовала. Иногда жестко, иногда не подумав. Работала в предсказуемой и структурированной системе и была ее частью. Действуя в русле идеологического коридора, но при том достаточно тонко разбираясь в вопросах культуры.

6. Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт, генерал-майор в отставке, зампред комитета Госдумы по федеративному устройству.

Валентина Терешкова в скафандре советского космонавта. Фото: ТАСС

- Именно она создала новый социальный идеал во второй половине прошлого столетия, - уверена Мария Арбатова, - Женщина, полетевшая в космос - это было очень важно для тех, кого в Советском Союзе продолжали называть «слабым полом». Терешкова показала, что наши женщины могут всё. Я бы не назвала ее подъем, взлет во всех смыслах на мировую орбиту социальным лифтом Как раз Коллонтай придумала такие лифты — женсоветы — но их остановил Сталин.

7. Элла Памфилова. Экс-министр соцразвития, глава Центризбиркома.

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Элла - первая в России женщина, которая баллотировалась в президенты. У Памфиловой я работала в штабе на выборах, - вспоминает Мария Арбатова,- Она вела компанию только на те деньги, которые давал избирком, принципиально ни копейки от спонсоров не получив. При том Памфилова обошла таких кандидатов, как Говорухин, Джабраилов и Подберезкин. Для всех ее выход стал потрясением: как это — баба в президенты? Она вполне самодостаточна и потому влиятельна.

8. Валентина Матвиенко. Экс-губернатор Санкт-Петербурга, спикер Совета Федерации.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- По статусу она может считаться третьим лицом страна, - говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, - Она возглавляет ту часть парламента, которая пропускает или не пропускает различные проекты и на них ссылаются постоянно и комментарии слышат именно от нее — еще до принятия законов. И ее пост сегодня вызывает большое внимание. Матвиенко на этом месте выполняет роль стабилизатора политической системы, чтобы она не раскачивалась, чтобы не было шараханий с быстрым принятием законов — то в одну сторону, то в другую. Она занимается хеджированием рисков.

9. Эльвира Набиуллина. Экс-глава Минэкономразвития, ныне руководитель Центробанка.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Набиуллина уважаемый политик с определенной точкой зрения в финансовых кругах страны, - говорит Дмитрий Солонников, - У нее сформирована точка зрения на принятие решений, на взаимодействие с коллегами в мире и на то, как финансовые процессы должны регулироваться внутри страны. Она четко выстраивает определенную линию - и достаточно жестко. При том ведя столь же жесткую полемику с другими представителями власти. У нее весомая политическая функция — не только организационная. Есть критики ее монетаристского подхода, но она не 100 долларов, чтобы всем нравится.

Близкие люди (мягкая сила)

1. Анастасия Романова (Захарьина-Юрьева). Первая жена Ивана Грозного, представитель будущей правящей династии Романовых.

- Мать Ивана IV, Елена Глинская передала все дела фаворитам и ничем особо не отличилась, а вот первая жена Грозного, Анастасия, на царя, а значит и на страну, влияла позитивно, - утверждает профессор МГУ Николай Борисов, - Пока она жива была и пока у Грозного была нормальная семья, не было никаких ужасов, никакой опричнины. Шестерых детей ему родила. Все на Руси шло спокойно, но в 30 лет ее не стало — и все пошло вверх ногами. Она была из семьи Романовых, которые стояли около трона - и именно через Анастасию Романовы блюли не только интересы государственные, но и свои личные.

2. Мария Скуратова-Милославская. Жена русского царя Бориса Годунова, дочь Малюты Скуратова.

- Самые недооцененные женщины в нашей истории - это дочери Малюты Скуратова, одна из которых стала женою Бориса Годунова, а другая — Василия Шуйского - говорит Елена Пономарева, - Своими интригами они в корне изменили ход истории страны. Зачистили историческое поле российское от Рюриковичей - для Романовых. Причем несознательно — они решали свои краткосрочные тактические задачи.

3. Александра Федоровна Романова. Супруга последнего русского царя Николая Второго.

Александра Федоровна Романова в 1908 году.

- Император её любил и не вступал с ней в споры, но почти никогда не делал того, что она его просила в плане государственных дел, поступал исходя из своего видения, - поясняет Александр Закатов, - Да, она активно занималась благотворительностью, работала в госпиталях, но больше в этой сфере сделал ее сестра Елизавета Федоровна. Была ли она против войны с Германией? Главное, она патриотически выступала во время войны и поддерживала Николая, который не мог выказать слабость в 1914-м. Ну и, конечно, влияние Распутина на нее - и таким образом на государственные дела - сильно преувеличено...

4. Надежда Крупская. Жена и соратник вождя Октябрьской революции и основателя СССР Владимира Ленина

Верная соратница Ильича Надежда Крупская.

- Ее влияние было связано со спецификой становления советского государства, - говорит Елена Пономарева, - Она являлась представителем старой большевистской гвардии и авторитет ее был неформальным, но серьезным. В ряде вопросов она разбиралась не очень хорошо, но то, какие силы она отдала революционной борьбе, делали ее фигурой очень значимой для соратников Ленина. А для него самого — незаменимой.

5. Раиса Горбачева. Супруга последнего генерального секретаря и первого президента СССР Михаила Горбачева.

Раиса Горбачева в 1986 году. Фото Юрия Лизунова и Александра Чумичева /Фотохроника ТАСС/

- Горбачева не вела параллельно мужу активную практическую деятельность, - говорит Дмитрий Солонников, - Были проекты где она выступала публично, но это больше для создания сопровождения зарубежных поездок. Чтобы иметь свою программу - традиционный ход в международной дипломатии. Ее важная роль в другом. Она исполняла роль современной женщины и создавала визуальный образ новой России. Горбачев вышел с идеей изменения страны, и возник новый образ первой леди государства — это совсем не жена Хрущева или Брежнева. Эту роль Раиса Максимовна играла около 6 лет: мы в едином мире от Владивостока до Лиссабона, у нас нет противоречий, и она была в это встроена, и была одним из ярких образов этого изменения.

6. Елена Батурина. Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, первая в России женщина-долларовый миллиардер.

Супруга бывшего мэра столицы Елена Батурина в 2016 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Она занималась экономикой, в политику практически не лезла, - полагает Дмитрий Солонников, - Наоборот, старалась отойти от политической жизни, и была кошельком семьи. Проведение аукционов на целевые поставки, например, пластиковых кресел на стадионы — да, это было. Велико ли было ее влияние на Лужкова, когда он отказался от идеи идти на президентские выборы? Он, конечно, семью в известность ставил, но скорее всего решающим были внешние влияния.

7. Светлана Медведева. Супруга третьего президента России, ныне премьер-министра Дмитрия Медведева

Дмитрий и Светлана Медведевы на службе в Храме Христа Спасителя.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Она оказывала системное влияние на жизнь страны не только как жена президента и премьера, - говорит Дмитрий Солонников, -У нее, в отличии например от Горбачевой, было свое направление, связанное с православной церковью, с взаимодействием с патриархом и продвижение православной повестки в регионы, консолидация региональных элит под этим знаменем для решения определенных вопросов. Эта работа, в том числе связанная с ее фондом, продолжается. У нее четкое политическое позиционирование. Ее муж позиционировал себя как эффективный менеджер-технократ, а она закрывала вторую важную нишу — морально-этические, духовные вопросы, поднимаемые в обществе, опора на традиционные ценности и на православие. Этот блок был важен и для нее, и для ее мужа. Она подчеркивает демонстрацию традиционной роли женщины в семье.

ВМЕСТО БУКЕТА

Роль женщин в России растет. На государственной службе сегодня более двух третей сотрудников - «слабый пол». Доля дам руководителей в деловой сфере к 2017-му году у нас достигла 47%. Мы еще не дошли до того, чтобы, как в Скандинавии или в Индии, министерство обороны возглавила представитель прекрасной половины человечества, но зато в нашей судебной системе четыре из пяти сотрудников — женщины. А еще они с разной долей настойчивости стремятся вновь возглавить страну — как в X или в XVIII веках. Когда решали не только тактические, но и стратегические задачи.

И получалось. Может, и в XXI получится?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Госдуме сейчас три женщины вице-спикера, 4 возглавляют комитеты и 23 дамы — заместители глав комитетов, каждый шестой депутат — женщина.

В Совете Федерации кроме ее руководителя одна женщина вице-спикер, а всего сенаторов в юбках 28.

В Правительстве РФ — два вице-премьера и два министра «слабого пола».

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