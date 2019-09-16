2019-09-16T11:45:28+03:00
Происшествия

Верховный суд РФ оставил в силе приговор осужденному за шпионаж поляку

Мариан Радзаевски был признан виновным в сборе секретных данных с целью вывоза их за границу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховный суд России оставил в силе приговор, вынесенный гражданину Польши Мариану Радзаевски, которого признали виновным в шпионаже.

Сайт kp.ru писал, что иностранец пытался получить секретные комплектующие зенитно-ракетного комплекса С-300 для незаконного вывоза их за границу. В результате мужчину приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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