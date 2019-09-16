Минтруд предложил разработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-16T13:05:14+03:00

В ведомстве подчеркнули, что такой ГОСТ возможно подготовить при поддержке бизнес-структур

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Директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак заявил, что в РФ можно выработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях.

В ведомстве также подчеркнули, что данный ГОСТ возможно подготовить при поддержке бизнес-структур.

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ИСТОЧНИК KP.RU