Минтруд предложил разработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях
В ведомстве подчеркнули, что такой ГОСТ возможно подготовить при поддержке бизнес-структур
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Директор департамента госполитики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Минтруда Дмитрий Баснак заявил, что в РФ можно выработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях.
В ведомстве также подчеркнули, что данный ГОСТ возможно подготовить при поддержке бизнес-структур.
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ИСТОЧНИК KP.RU