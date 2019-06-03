Почти 10 тысяч советских ГОСТов отменят в России

СЕГОДНЯ 04:37 2019-06-03T04:37:30+03:00

Стандарты, установленные еще в СССР, устарели и мешают развитию экономики

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Росстандарт отменит почти десять тысяч государственных стандартов качества (ГОСТов), разработанных и введенных в СССР. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

Он отметил, что стандарты качества, принятые до 1991 года, устарели и сейчас просто мешают бизнесу и развитию экономики.

"Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене", – сказал Абрамов в интервью РИА Новости

Он отметил, что ГОСТы обновят. Например с 2012 года уже был сокращен средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет.

"В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет - эта задача решаема", – рассказал глава Росстандарта.

Он подчеркнул, что использование обновленных ГОСТов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, к переходу на современную техническую политику.

ИСТОЧНИК KP.RU