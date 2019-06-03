Почти 10 тысяч советских ГОСТов отменят в России
Росстандарт отменит почти десять тысяч государственных стандартов качества (ГОСТов), разработанных и введенных в СССР. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.
Он отметил, что стандарты качества, принятые до 1991 года, устарели и сейчас просто мешают бизнесу и развитию экономики.
"Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене", – сказал Абрамов в интервью РИА Новости
Он отметил, что ГОСТы обновят. Например с 2012 года уже был сокращен средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет.
"В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет - эта задача решаема", – рассказал глава Росстандарта.
Он подчеркнул, что использование обновленных ГОСТов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, к переходу на современную техническую политику.
ИСТОЧНИК KP.RU