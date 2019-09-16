2019-09-16T15:18:33+03:00
Происшествия

Повстанцы грозят новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии

В результате атаки дронов на два завода вдвое сократилось производство нефти
Юлия САЛЬНИКОВА
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С помощью дронов повстанцы устроили пожар на заводеС помощью дронов повстанцы устроили пожар на заводеФото: Кадр видео
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Атака йеменских повстанцев на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии привела к сокращению производства и автоматически к росту цены на нефть. Как сообщает The Sun, нефть подорожала на 20%, цены впервые за 30 лет превысили 71 доллар за баррель.

- Последний раз, цены прыгали так высоко, когда было вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году, - пишут журналисты.

С критикой в адрес повстанцев выступили США, ОНН. Ответ не заставил себя ждать – в понедельник 16 сентября Йеменские повстанцы предупредили о возможных атаках на другие нефтяные предприятия страны.

- Они- наша цель и могут подвергнуться удару в любое время, — приводят слова представителя движения местные СМИ.

Сайт kp.ru писал, что власти Саудовской Аравии нанесли ответный удар по повстанцам вскоре после атаки НПЗ. Несмотря на то, что ответственность за пожар на заводе взяли на себя повстанцы, в США сомневаются в искренности заявления. Так, западные СМИ пишут, что госсекретарь США Майк Помпео утверждает - нет никаких доказательств того, что нападения исходили из Йемена. Он обвинил Иран в «беспрецедентной атаке на мировые энергопоставки».

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU

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