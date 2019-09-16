2019-09-16T03:59:26+03:00
Экономика

После атаки на НПЗ в Саудовской Аравии взлетели цены на нефть

В ходе торгов за баррель смеси марки Brent давали $71,62
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Саудовская Аравия сократила добычу и производство нефти после атаки дроновСаудовская Аравия сократила добычу и производство нефти после атаки дроновФото: REUTERS
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После сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии из-за атаки дронов на крупнейшие в королевстве месторождения, мировые цены на «черное золото» подскочили в среднем на 12% – 13%.

На открытии бирж североморская нефтяная смесь марки Brent стоила 67,8 доллара за баррель, а в ходе торгов она дорожала на 19,1% – до 71,62 доллара за баррель. В то же время максимальная стоимость барреля нефть сорта WTI на Нью-йоркской товарной бирже составляла 63,47 доллара (15,8%), а на открытии западнотехасская светлая стоила 60,09 доллара, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, после субботней атаки на крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе Саудовская Аравия сократила добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки.

Соединенные Штаты решили использовать для стабилизации мирового рынка часть запасов из американского резерва.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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