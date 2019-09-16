2019-09-16T20:38:02+03:00
Общество

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

В СИЗО футболисты попали еще 1 октября 2018 года
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Фото: Сергей Фадеичев/ТАССФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Изменить размер текста:

Отсидевшие почти год за драку в кафе футболисты выйдут на свободу утром 17 сентября. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области. Спортсменов освобождают условно-досрочно – ходатайство адвокатов «знаменитых заключенных» было удовлетворено 6 сентября. Футболисты отбыли почти треть от срока, к которому их приговорил суд. Напомним, Мамаев и Кокорин попали в СИЗО 1 октября 2018 года.

С 13 июня 2019 года, спустя восемь месяцев ожидания приговора, их отправили в колонию.

Суд при одобрении УДО учел примерное поведение спортсменов, замечаний они не имели, наоборот – заслужили поощрение.

В целом, поведение футболистов отличалось от того, из-за которого они оказались в колонии.

Футболисты сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем – напали в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака, на которого накинулись со стулом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин предложил помощь пострадавшей от атак на НПЗ Саудовской Аравии
На Украине расстреляли бывшего ополченца ДНР
В Германии приготовили шницель, размером в 70 квадратных метров
На трехстороннем саммите в Турции не обсуждали атаку на НПЗ в Саудовской Аравии
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей: В правительстве утвердили правила выплат на погашение ипотеки
В США полицейские застрелили вооруженного мужчину возле школы
В МИД России считают, что позиция администрации США повышает риски ядерного конфликта
Врачи не смогли спасти россиянина, сорвавшегося с парашюта в Турции
Путин: Уровень насилия в Сирии удалось снизить совместными усилиями России, Турции и Ирана
США планирует выделить Украине 141 миллион долларов «на безопасность»
Бывшего хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за аферу с криптовалютой
Власти Крыма рассматривают возможность переименования республики в Тавриду
Маленький слоненок спас утопающего мужчину из реки
В Грузии не поддержали введение новых санкций в отношении России
Путин Пригласил Эрдогана на энергетическую неделю в Москву
МИД Ирана отверг обведения в атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Спасателей в Италии будут судить за гибель 200 мигрантов при кораблекрушении
Bloomberg : Нефтезавод в Саудовской Аравии атаковали с помощью иранских беспилотников
Первая в России инжиринговая конференция прошла в Самарской области
Телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии и отключить