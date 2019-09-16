Кокорин и Мамаев выйдут на свободу 17 сентября

СЕГОДНЯ 20:34 2019-09-16T20:38:02+03:00

В СИЗО футболисты попали еще 1 октября 2018 года

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Отсидевшие почти год за драку в кафе футболисты выйдут на свободу утром 17 сентября. Об этом РИА Новости сообщила представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области. Спортсменов освобождают условно-досрочно – ходатайство адвокатов «знаменитых заключенных» было удовлетворено 6 сентября. Футболисты отбыли почти треть от срока, к которому их приговорил суд. Напомним, Мамаев и Кокорин попали в СИЗО 1 октября 2018 года.

С 13 июня 2019 года, спустя восемь месяцев ожидания приговора, их отправили в колонию.

Суд при одобрении УДО учел примерное поведение спортсменов, замечаний они не имели, наоборот – заслужили поощрение.

В целом, поведение футболистов отличалось от того, из-за которого они оказались в колонии.

Футболисты сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем – напали в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака, на которого накинулись со стулом.

ИСТОЧНИК KP.RU