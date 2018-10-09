"Пришли пьяные, заказали кофе": официантка "Кофемании" рассказала о скандальном визите Кокорина и Мамаева
В каком именно заведении сети кофеен Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника, так до конца и не было известно. Назывались разные адреса - как в центре города, так и за его пределами. В итоге журналисту "Комсомолки" пришлось преодолеть целый квест, чтобы наконец добраться до места ЧП. Осложнялось все тем, что интерьер в "Кофемании" почти везде схожий.
- У нас ничего подобного не происходило, - заверили нас в кофейне на Арбате.
- Впервые слышим! Ужас какой! - покачали головой в заведении на Кудринской площади.
И только в кафе на Большой Никитской официантка призналась: да, тут и было великое побоище.
Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.
- Я пришла на смену в 8 утра, а они уже были тут, - поделилась с "КП" сотрудница зала. - Шумная пьяная компания. Заказали только кофе. А потом все случилось, но рассказывать подробности нам нельзя, все вопросы к полиции.
"Комсмолка" побывала в тот самом кафе, где накануне буянили горе-футболистыФото: Виктория ИВАШЕЧКИНА
Между тем, сесть за тот самый столик, где накануне досталось чиновнику Денису Паку, нельзя - сейчас место оцеплено охранниками. Один из них, объясняясь с неизвестной женщиной, размахивает стулом, показывая, как Кокорин наносил удары. Но журналистам при этом никаких подробностей не сообщают.
Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании
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