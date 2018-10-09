2018-10-09T14:51:26+03:00
Общество

"Пришли пьяные, заказали кофе": официантка "Кофемании" рассказала о скандальном визите Кокорина и Мамаева

"Комсмолка" побывала в тот самом кафе, где накануне буянили горе-футболисты [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
И только в кафе на Большой Никитской официантка призналась: да, тут и было великое побоище. Фото ТАСС/ Григорий СысоевИ только в кафе на Большой Никитской официантка призналась: да, тут и было великое побоище. Фото ТАСС/ Григорий Сысоев
Изменить размер текста:

В каком именно заведении сети кофеен Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника, так до конца и не было известно. Назывались разные адреса - как в центре города, так и за его пределами. В итоге журналисту "Комсомолки" пришлось преодолеть целый квест, чтобы наконец добраться до места ЧП. Осложнялось все тем, что интерьер в "Кофемании" почти везде схожий.

- У нас ничего подобного не происходило, - заверили нас в кофейне на Арбате.

- Впервые слышим! Ужас какой! - покачали головой в заведении на Кудринской площади.

И только в кафе на Большой Никитской официантка призналась: да, тут и было великое побоище.

Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.

- Я пришла на смену в 8 утра, а они уже были тут, - поделилась с "КП" сотрудница зала. - Шумная пьяная компания. Заказали только кофе. А потом все случилось, но рассказывать подробности нам нельзя, все вопросы к полиции.

"Комсмолка" побывала в тот самом кафе, где накануне буянили горе-футболисты Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

"Комсмолка" побывала в тот самом кафе, где накануне буянили горе-футболистыФото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Между тем, сесть за тот самый столик, где накануне досталось чиновнику Денису Паку, нельзя - сейчас место оцеплено охранниками. Один из них, объясняясь с неизвестной женщиной, размахивает стулом, показывая, как Кокорин наносил удары. Но журналистам при этом никаких подробностей не сообщают.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оформили дубль: за час до нападения на чиновника Кокорин и Мамаев избили водителя в центре Москвы

Появились новые подробности буйного утра приятелей-футболистов (подробности)

РЕАКЦИЯ

"Им просто повезло, что в этом кафе не было Кости Цзю или Нурмагомедова": Что говорят российские звезды и спортсмены о Кокорине и Мамаеве

Известные российские спортсмены и звезды прокомментировали в эфире радио "Комсомольская правда" поведение игрока питерского «Зенита» Александра Кокорина и его товарища, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева (подробности)

«Краснодар» намерен разорвать контракт с Павлом Мамаевым

Клуб сделал очередное заявление, связанное с дракой с участием футболиста (подробности)

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ

Доигрались: после драки Кокорина и Мамаева с чиновником завели уголовное дело

Нападающий питерского клуба Александр Кокорин и его закадычный товарищ, полузащитник краснодарского ФК Павел Мамаев около 9 утра пришли подкрепиться в кафе в центре столицы. Ночью почти не спали – после игры сели на «Сапсан» из Питера до Москвы, четыре часа в дороге. В заведении заказали только кофе, но при этом вели себя шумно, на робкие замечания администратора не реагировали (читайте далее)

Мамаеву и Кокорину предлагают запретить играть в сборной после избиения чиновников в московской кофейне

- Пострадавшие сотрудники сейчас находятся в больнице, где проходят освидетельствование, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» пресс-секретарь министерства Залина Корнилова. – Заявление в правоохранительные органы уже поступило, надеемся, они во всем разберутся (читайте далее)

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Организаторов митингов будут штрафовать на 100 тысяч за нарушения
"Зачем кровожадность?": Жириновский вступился за Кокорина и Мамаева
СПЧ при президенте РФ проверит информацию о прекращении голодовки Сенцовым
"История станет уроком для них. Заставит задуматься". Эксперт прокомментировал будущее Павла Мамаева, с которым хочет разорвать контракт "Краснодар"
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило две тысячи
Украинцев с венгерскими паспортами начали заносить в базу данных "Миротворца"
Лавров приветствовал указ Башара Асада об амнистии для дезертиров
Путин 12 октября проведет в Могилеве переговоры с Лукашенко
В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны
В Госдуме выступили за ограничение Wi-Fi в школах и детсадах
В Кремле отказались комментировать условия поставки Сирии комплексов С-300
Евросоюз призвал Россию раскрыть программу "Новичка" в ОЗХО
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против института спецстроительства Минобороны РФ