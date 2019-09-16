«Корабль в фильме был намного чище»: Брэд Питт удивился беспорядку на МКС

СЕГОДНЯ 21:58 2019-09-16T22:00:00+03:00

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Накануне выхода фильма «К звездам» Брэд Питт пообщался при помощи сеанса видеосвязи с экипажем МКС. Встречу в режиме онлайн между голливудским актером и астронавтом Ником Хйегом транслировало НАСА. Первым делом Питт, когда на экране появилась картинка, очень удивился беспорядку на международной космической станции:

- Наш корабль был немного чище. Ты вообще знаешь, что это все вокруг тебя на стенах? –удивился актер, на которого произвело впечатление такое большое количество оборудования.

Хейг ответил, что требуется время, чтобы привыкнуть к обстановке на МКС. Он также рассказал актеру, как экипаж справляется с ситуацией, когда за земные сутки солнце в космосе встает и садится 16 раз.

- Мы используем различные световые спектры: утром это яркий голубой свет, постепенно позднее в течение дня он приходит к более сбалансированному спектру и ночью мы не используем голубой свет, - приводит слова астронавта РИА Новости.

Исполнитель главной роли в фильме «К звездам» задал в конце сеанса связи главный вопрос – кто был убедительнее на экране в роли космонавтов – сам Питт или Джордж Клуни в «Гравитации». Хейг, смеясь сказал, что Бред Питт – космонавты уже успели оценить картину, которая выходит в прокат 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU