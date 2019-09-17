СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-17T08:39:35+03:00

Трамп сообщил о дефиците боеприпасов в США в начале его президентства Фото: REUTERS

По словам американского лидера, только после его прихода в Белый дом в Соединённых Штатах появились «лучшие истребители в мире»

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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что в самом начале его президента в 2017 году в США был дефицит боеприпасов.

По словам главы Белого Дома, как только он занял пост главы государства министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис сообщил ему: «Сэр, у нас очень мало боеприпасов».

«Ни один президент [США] никогда не должен слышать эти слова: "У нас мало боеприпасов" (...) Я никогда больше не хочу оказаться в таком положении», - сказал американский лидер.

Трамп заявил, что ситуация в начале 2017 года была на грани полного отсутствия боеприпасов, но с его приходом в Белый дом все изменилось.

«50% наших реактивных истребителей не летали (...) Они были в плохом состоянии. И теперь у нас есть лучшие истребители в мире, и все хотят их купить», - отметил он.

Американский лидер добавил, что в проблемах с боеприпасами он никого не хочет винить, но все он «унаследовал» от администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Отметим, что сейчас производство США оружия РСМД создало серьезные риски для международной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU