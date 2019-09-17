«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-17T10:28:12+03:00

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В социальной сети мать Александра и Кирилла Кокорина Светлана Кокорина поделилась своим счастьем после выхода ее сыновей на свободу вышли на свободу по условно-досрочному.

«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем кто был с нами все это время!», - написала счастливая мама Кокориных у себя в instagram под фотографией, на которой она обнимает Александра и Кирилла.

Как писал ранее сайт kp.ru, 17 сентября, осужденные за хулиганство и побои футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Ранее 6 сентября суд удовлетворил ходатайство спортсменов об освобождении по УДО. Спортсмены отбыли почти треть от срока.

Отметим, что адвокат Александра Кокорина Юрий Падалко сообщил, что российский футбболист накануне заключил новый контракт с «Зенитом».

ИСТОЧНИК KP.RU