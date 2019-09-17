СЕГОДНЯ 09:27 2019-09-17T09:27:05+03:00

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Утром во вторник, 17 сентября, отсидевшие почти год за хулиганство и побои футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по условно-досрочному

После драки в кафе спортсмены попали в СИЗО 1 октября 2018 года. 8 мая следующего года Пресненский суд Москвы вынес приговор по делу футболистов. Кокорин получил один год и шесть месяцев колонии общего режима, а Мамаев — один год у и пять месяцев колонии. В четверг, 4 июля, УФСИН принял решение этапировать заключённых в колонию Белгородской области.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 6 сентября суд удовлетворил ходатайство спортсменов об освобождении по УДО 17 сентября. При одобрении условно-досрочного суд учел примерное поведение осужденных, которые не имели замечаний и заслужили поощрение. Они отбыли почти треть от срока.

Напомним, Кокорин и Мамаев сначала избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а потом – напали в кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака.

ИСТОЧНИК KP.RU