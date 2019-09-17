2019-09-17T09:50:45+03:00
Общество

Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"

Прежнее соглашение с клубом истекло, пока спортсмен отбывал срок в СИЗО
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Адвокат российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, Юрий Падалко, заявил, что футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".

Было отмечено, что прежнее соглашение с клубом истекло, пока спортсмен отбывал срок в СИЗО.

- У Мамаева действующий контракт с клубом Краснодар, у Кокорина заключено трудовое соглашение с Зенитом, - отметил адвокат футболистов.

Напомним, во вторник, 17 сентября, оба футболиста вышли на свободу по УДО после отбывания тюремного срока.

Напомним, 8 мая текущего года суд приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения. Кокорин получил на месяц больше своего коллеги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что спортсмены Александр Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу по УДО. Футболисты вышли на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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