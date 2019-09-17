Адвокат Кокорина: футболист заключил новый контракт с "Зенитом"
Адвокат российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, Юрий Падалко, заявил, что футболист накануне заключил новый контракт с "Зенитом".
Было отмечено, что прежнее соглашение с клубом истекло, пока спортсмен отбывал срок в СИЗО.
- У Мамаева действующий контракт с клубом Краснодар, у Кокорина заключено трудовое соглашение с Зенитом, - отметил адвокат футболистов.
Напомним, во вторник, 17 сентября, оба футболиста вышли на свободу по УДО после отбывания тюремного срока.
Напомним, 8 мая текущего года суд приговорил Павла Мамаева к 1 году и 5 месяцам заключения. Кокорин получил на месяц больше своего коллеги.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что спортсмены Александр Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу по УДО. Футболисты вышли на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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