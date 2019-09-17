2019-09-17T22:05:55+03:00
Политика

Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства

Во вторник 17 сентября Владимир Путин провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин провел встречу с Геннадием ЗюгановымВладимир Путин провел встречу с Геннадием ЗюгановымФото: kremlin.ru
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Президент России ответил на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по изменению избирательного законодательства. Главной темой встречи 17 сентября стали итоги единого дня голосования. Зюганов рассказал о наработках партии по реформированию избирательной системы.

- Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые - иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, - сказал глава партии КПРФ.

Президент сообщил, что подобные вопросы регулярно обсуждает с представителями различных политических партий.

- Что касается политической системы страны, это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа,- ответил Владимир Путин.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах Российской Федерации прошли выборы различного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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