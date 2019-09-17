Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
Президент России ответил на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по изменению избирательного законодательства. Главной темой встречи 17 сентября стали итоги единого дня голосования. Зюганов рассказал о наработках партии по реформированию избирательной системы.
- Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые - иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, - сказал глава партии КПРФ.
Президент сообщил, что подобные вопросы регулярно обсуждает с представителями различных политических партий.
- Что касается политической системы страны, это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа,- ответил Владимир Путин.
Напомним, 8 сентября в 85 регионах Российской Федерации прошли выборы различного уровня.
ИСТОЧНИК KP.RU