Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства

СЕГОДНЯ 22:02 2019-09-17T22:05:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России ответил на предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова по изменению избирательного законодательства. Главной темой встречи 17 сентября стали итоги единого дня голосования. Зюганов рассказал о наработках партии по реформированию избирательной системы.

- Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые - иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, - сказал глава партии КПРФ.

Президент сообщил, что подобные вопросы регулярно обсуждает с представителями различных политических партий.

- Что касается политической системы страны, это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа,- ответил Владимир Путин.

Напомним, 8 сентября в 85 регионах Российской Федерации прошли выборы различного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU